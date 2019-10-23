В Крыму выросли цены на недвижимость

В Крыму цены на загородную недвижимость выросли во всех категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего за год подорожали дачи и таунхаусы – каждая категория на 7%.

Об этом сообщает пресс-служба сайта объявлений «Авито», аналитики которого провели соответствующее исследование.

В третьем квартале средняя цена загородного дома в Крыму составила 4,1 млн рублей, что на 3% превышает ценник за аналогичный период прошлого года.

В среднем по России стоимость загородного дома за год выросла на 8% до 1,95 млн рублей. Дома подорожали в 19 из 24 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены за год выросли в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане – на 12%.

В целом по России неизменной с прошлого года осталась только стоимость дач. Дачи являются самым доступным по цене вариантом покупки загородной недвижимости, в среднем по стране они стоят 550 тысяч рублей, как и в прошлом году.

В Крыму дача в среднем обойдется в 1,6 млн рублей, что на 7% дороже, чем в прошлом году.

Коттеджи — самая дорогая загородная недвижимость — в целом по стране подорожали на 2% за год, их стоимость приближается к 6 млн рублей. Первое место по росту цен занял Краснодарский край (+21%). А самое сильное падение произошло в Иркутской области — на 6% за год.

В Крыму такой вид загородной недвижимости в среднем стоит 8 млн рублей, что на 1% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таунхаус в третьем квартале в среднем по стране стоил 4,8 млн рублей – это на 4% больше, чем в прошлом году. Динамика цен в этом сегменте очень неоднородная. В то время как в Алтайском крае стоимость снизилась на 32%, в Ульяновской области ее рост достиг 25%.

В Крыму таунхаусы за год стали на 7% дороже, а их средняя стоимость выросла до 6 млн рублей.







Среда, 23 октября 2019 г. 92

Источник: Портал Информер