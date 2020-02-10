В Крыму выросло количество выданных ипотечных кредитов

Количество выданных ипотечных кредитов в Крыму в прошлом году выросло на треть по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила пресс-служба отделения по Республике Крым Южного главного управления Банка России.

«2,2 млн рублей составил средний размер ипотечных кредитов, предоставленных жителям Республики Крым в 2019 году, увеличившись более чем на 160 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними показателями.

Объём ипотечных кредитов в республике в прошлом году продолжил рост: за год жителям региона было предоставлено 3 939 кредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов на покупку жилья вырос почти в 1,5 раза, а их количество увеличилось на 32,3%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процентная ставка по ипотечным кредитам в Крыму в декабре прошлого года составила 9,73%, став самой низкой с начала 2019 года.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 6%. По мнению экспертов, к концу года ставка по ипотечным кредитам в России снизится еще.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 420

Источник: Портал Информер