В Крыму выставили базу отдыха «Прибой» на продажу

10 февраля 2020     11
В Крыму выставили базу отдыха «Прибой» на продажу

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на электронный аукцион базу отдыха «Прибой» в Коктебеле за 77 млн рублей. Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции.

Общая начальная минимальная стоимость имущества – 77 124 544 рублей. База находится в Коктебеле на ул. Набережная, 14. Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 марта. Аукцион пройдет 23 марта в 11.00 на электронной площадке.

Среди выставленного на продажу имущества указаны нежилые здания (прачечная, санитарный блок, мастерская, столовая, изолятор, эстрада, игровой павильон), среди которых восемь спальных корпусов (от 30,4 кв. м до 1039,9 кв. м), объект незавершенного строительства и теплица, а также движимое имущество (кухонная техника).



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 36

Источник: Портал Информер

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