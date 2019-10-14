В Крыму выставили на торги пансионат

14 октября 2019     21
В Крыму выставили на торги пансионат

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион имущество пансионата, расположенного в поселке Черноморское. Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции.

Начальная минимальная цена пансионата «Черноморский» – 33 млн 446 тыс 601 руб. Заявки на участие в аукционе можно было подавать с 24 сентября, окончание – 15 октября. Аукцион состоится 18 октября в 11.00 на электронной торговой площадке.

Среди выставленного на аукцион имущества обозначены три жилых корпуса (3197 кв. м, 264 кв. м и 257 кв. м), четыре кухни, уборные, «сооружение металлическое (с выходом на пляж)», детская площадка.

Также на торги выставляется движимое имущество санатория – посуда, инструменты, бытовая техника, мебель, в том числе кухонная, кондиционеры, система видеонаблюдения, посуда.



Понедельник, 14 октября 2019 г. 97

Источник: Портал Информер

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