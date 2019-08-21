В Крыму выставлен на продажу санаторий

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на продажу имущество санатория «Ветеран» в Алуште за 174 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба дирекции.

Заявленная цена на имущество указана в размере 174,2 млн рублей. Срок начала подачи заявок – 20 августа, окончание – 9 сентября. Аукцион состоится 12 сентября в 11.00 на электронной площадке.

Среди выставленного на аукцион имущества – гаражи, резервуары, нежилые здания (в том числе административный корпус, производственная мастерская, клуб-столовая, пищеблок, лечебный и спальный корпуса), а также бытовая и медицинская техника, инструменты, мебель.

Напомним, что ранее было выставлено на продажу имущество гостиницы «Моряк» в Феодосии почти за 30 млн рублей.





Среда, 21 августа 2019 г. 43

Источник: Портал Информер