В Крыму в ближайшие дни будет снег

28 октября 2019     14
В Крыму в ближайшие дни будет снег

МЧС РФ по Крыму сообщило о резком похолодании на полуострове.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта 30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 30 и 31 октября дожди, в горах с мокрым снегом», – сообщили в МЧС.В ведомстве уточнили, что 31 октября и 1 ноября ожидается понижение максимальной температуры воздуха до 5-10 градусов тепла, минимальной – до 2-5 градусов мороза. На побережье ожидается 2-5 градусов тепла.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 358

Источник: Портал Информер

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