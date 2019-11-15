В Крыму в ДТП пострадали пешеходы

15 ноября 2019     6
В Крыму в ДТП пострадали пешеходы

В Крыму полиция проводит проверку по фактам двух ДТП, в Ялте и Феодосии, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД в Крыму.

“14 ноября в 9:07 водитель автомобиля “Мерседес-Спринтер”, гражданин 1952 года рождения, двигаясь в Ялте по автодороге Гончарное-Ялта в направлении поселка Ливадия, на 52 км + 900 м трассы совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и с предварительным диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, перелом костей левой голени” был госпитализирован”, – рассказали в полиции.

Позже в этот же день в Феодосии сбили женщину.

“В 14:30 77-летний водитель автомобиля “Форд-Фокус”, двигаясь в по улице Земская в направлении улицы Назукина, совершил наезд на женщину 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы и с предварительным диагнозом “перелом левой большой берцовой кости со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга” была госпитализирована”, – рассказали в пресс-службе.

На места аварий выезжали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения.



Пятница, 15 ноября 2019 г. 450

Источник: Портал Информер

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