В Крыму в ДТП пострадал подросток

Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Девушка-водитель, управляя автомобилем Audi, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД отметили, что авария произошла 16 декабря в 19:40. С места ДТП пешехода с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 205

Источник: Портал Информер