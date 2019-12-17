В Крыму в ДТП пострадал подросток

Девушка-водитель сбила 15-летнего пешехода в поселке Ленино. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.
«Девушка-водитель, управляя автомобилем Audi, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД отметили, что авария произошла 16 декабря в 19:40. С места ДТП пешехода с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Вторник, 17 декабря 2019 г. 205
Источник: Портал Информер