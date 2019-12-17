В Крыму годовалый малыш устроил пожар в доме

Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший на территории частного дома в Нижнегорском районе. Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, ребенок открыл топочное окно печи, а в результате произошло возгорание.
«Ребенок без присмотра старших открыл топочное окно печи, в результате чего произошло возгорание с дальнейшим распространением в помещении. К счастью, ребенок 2018 года рождения был эвакуирован родителями из опасной зоны, после чего передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в Нижнегорскую центральную районную больницу для дальнейшей госпитализации», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В МЧС отметили, что сообщение о происшествии поступило накануне в 14.00. Пожар произошел в летней кухне частного домовладения, расположенного в селе Зорькино.
Прибыв на место происшествия, спасатели провели развертывание сил и средств, а звено газодымозащитной службы разведку задымленных помещений.
Площадь пожара составила 20 кв. метров. Огнем уничтожено помещение летней кухни.
Вторник, 17 декабря 2019 г. 19
Источник: Портал Информер