В Крыму горит лес

27 августа 2019     23
В Крыму горит лес

Ветер спровоцировал большой пожар рядом с Карадагским заповедником в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Горит трава и лесная подстилка. Когда поступил сигнал, возгорание произошло на площади 1,5 гектара, сейчас гораздо больше из-за очень сильного ветра», – сообщили в пресс-службе.

Пожар начался вблизи поселка Курортное в Феодосии, недалеко от Карадагского заповедника.

«Работают два пожарных подразделения Пожарной охраны Республики Крым – пожарные части Щебетовка и Орджоникидзе, 15 человек из Карадагского лесничества, привлечены силы и средства военных, два подразделения пожарно-спасательных отрядов главка МЧС России по Крыму, силы и средства органов местного самоуправления. Нашей техники привлечено 4 единицы, плюс техника военных и лесничества», – отметили в пресс-службе.

Доступ сил и средств к месту пожара не затруднен, но возгорание пока не удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС устранили возгорание сухой растительности и лесной подстилки на площади 8 гектаров на территории Старокрымского лесничества в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией.


Вторник, 27 августа 2019 г. 90

Источник: Портал Информер

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