В Крыму дали ответ на киевскую стратегию

5 ноября 2019     8
В Крыму дали ответ на киевскую стратегию

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов дал совет властям Украины по поводу разрабатываемой в Киеве стратегии возвращения полуострова в состав Украины.

«Я бы предложил Украине, если она хочет быть вместе с Крымом, разрабатывать стратегию о том, как воссоединять наше единое цивилизационное пространство. Когда Украина вернется в него, тогда она и будет вместе с Крымом. Может быть, это единственная перспектива, если Украине очень хочется быть рядом с полуостровом», — сказал Мурадов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Напомним, что в августе этого года в Киеве анонсировали разработку стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стратегия должна базироваться на четырех составляющих: прозрачности и публичности, системной информационной политике, реализме и способности государства воплотить эту стратегию в жизнь.



Вторник, 5 ноября 2019 г. 35

Источник: Портал Информер

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