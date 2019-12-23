В Крыму двух мужчин осудили за кражу экскаватора с трассы

Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шесть месяцев, а исполнителю до четырех лет заключения.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в октябре 2017 года, из корыстных побуждений с целью личного обогащения незаконным путем уроженцы Краснодарского края решили по предварительному сговору с иным лицом совершить кражу экскаватора, который применялся при строительстве автомобильной трассы в Ленинским районе и находился в субаренде у фирмы, соучредителем которой является один из участников преступной группы», – говорится в сообщении пресс-служба райсуда.

В суде отметили, что для осуществления задуманного мужчины разработали план хищения. Первоначально они сняли с другого экскаватора государственные регистрационные знаки и установили на похищенный. Затем перевезли его в Краснодарский край на пароме и передали неустановленному лицу, которое продало похищенный экскаватор.«Организатор преступления полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также возместил часть нанесенного фирме ущерба в сумме 900 тысяч рублей. Ущерб в сумме 2 млн 20 тыс рублей остался непогашенным и согласно приговору суда подлежит уплате в солидарном порядке. Исполнитель преступления своей вины не признал. Уголовное дело в отношении неустановленного следствием лица, сбывшего похищенный экскаватор на территории Краснодарского края, выделено в отдельное производство», – отметили в суде.

Суд признал мужчин виновными по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ – кража в особо крупном размере. Учитывая обстоятельства совершения преступления, суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима организатору преступления и четырех лет колонии строгого режима исполнителю преступления, который ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Приговор вступил в законную силу.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 243

Источник: Портал Информер