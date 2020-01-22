В Крыму директора МУПа обвиняют в мошенничестве

22 января 2020     6
В Крыму директора МУПа обвиняют в мошенничестве

Директор муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства Армянска» принял у подрядчика недостроенный объект. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Обвиняемый, достоверно зная о том, что работы по муниципальному контракту на ремонт общежития в Армянске выполнены не в полном объеме, подписал акт приемки выполненных работ, на основании которого подрядчику перечислены бюджетные денежные средства, превышающие фактическую стоимость работ более, чем на 780 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).Дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.



Среда, 22 января 2020 г. 111

Источник: Портал Информер

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