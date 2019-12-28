В Крыму домашняя собака загрызла мальчика

В Нижнегорском районе Крыма домашняя собака породы «боксер» напала на 10-летнего мальчика.

Питомец жил в семье и напал на ребенка, когда взрослых не было дома. Собака терзала около 3 часов. Она отгрызла мальчику ухо и сняла с головы скальп.

По данным Минздрава Крыма, ребёнок был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Он сейчас находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении.

«Специалистами больницы оказывается вся необходимая помощь. В начале января 2020 года планируется перевести ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы, на данный момент с учреждением согласована терапия. Кроме того, заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара», – отмечают в пресс-службе Минздрава Крыма.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 377

Источник: Портал Информер