В Крыму достаточно воды

Весь имеющийся водоресурсный потенциал позволяет обеспечивать потребности населения Республики Крым в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

По информации пресс-службы, запасов воды в водохранилищах естественного стока достаточно для водоснабжения населения на Южном берегу Крыма и в Симферополе.

«Наименее водообеспеченным регионом является Восточный Крым — города Керчь, Щелкино, Феодосия, Судак, а также населенные пункты Ленинского района», — рассказали в пресс-службе.

В Госкомводхозе подчеркнули, что благодаря применению необходимых управленческих мер, имеющийся водоресурсный потенциал позволяет обеспечивать потребности населения Республики Крым в полном объеме.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу сюда полностью прекратили.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 199

Источник: Портал Информер