В Крыму до 2022 года не будет очередей в сады для детей от 3 до 7 лет

Во время церемонии открытия детского сада № 14 «Антошка» на 260 мест в Симферополе глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что вопросы, связанные с наличием очередей в детские сады для детей от 3 до 7 лет, будут решены до 2022 года.

«Строителям спасибо, что вовремя сдали объект, думаю, что по качеству претензий не будет. Мебель, посуда, все закуплено администрацией города Симферополя. До 2022 года в Симферополе все вопросы, связанные с очередью в детские сады для детей от 3 до 7 лет, будут закрыты в полном объеме», – отметил Аксёнов.

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко, в свою очередь, сказала, что администрация будет приводить в порядок территорию вокруг детского сада.

«Теперь территорию вокруг садика потихонечку приведем в порядок. Главное – детей запустить. Первые 30 уже будут. Уже выдано 250 путевок. Они (дети) сейчас проходят медосмотр», – заявила Маленко и уточнила, что в текущем году в Симферополе будут открыты 10 детских садов.





Вторник, 20 августа 2019 г. 145

Источник: Портал Информер