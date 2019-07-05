В Крыму женщина получила травму, упав в пустой бассейн (ФОТО)

5 июля 2019     26
В Крыму женщина получила травму, упав в пустой бассейн (ФОТО)

 

В Крыму вчера женщина получила травму, упав в не заполненный водой бассейн. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

“В 9:23 оперативному дежурному “Крым-спас” поступило сообщение, что в поселке Ливадия по улице Виноградной в бассейн, не заполненный водой, упала женщина. К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена ялтинских спасателей и бригада “скорой помощи”.–>

Выяснилось, что женщина 1946 года рождения оступилась и совершила падение в пустой бассейн глубиной около двух метров. 

При помощи альпинистского снаряжения ее подняли на поверхность и транспортировали к автомобилю “скорой помощи”, после чего пострадавшая с травмой ноги была госпитализирована”, – отметили спасатели. 

Источник: Портал Информер

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