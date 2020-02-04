В Крыму «женщин в шубах» не будут исключать из «Единой России»

4 февраля 2020     8
В Крыму «женщин в шубах» не будут исключать из «Единой России»

Экс-председатель горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула останутся членами партии «Единая Россия». Спикер Госсовета Крыма и секретарь республиканской организации единороссов Владимир Константинов заявил о том, что Хужина и Щербула не будут исключены из «Единой России».

«Они уже наказаны – зачем дважды наказывать, трижды наказывать? Я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться на партийном уровне, пока наше мнение, что наказание, которое есть, – достаточно», – сказал Константинов.

3 февраля горсовет Керчи отправил в отставку с должности главы города Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу.По депутату Госсовета Ирине Черненко решение будет принято после заседания комиссии крымского парламента по этике, которое состоится в ближайшее время.

Напомним, что ранее Хужина и Щербула досрочно прекратили свои депутатские полномочия из-за скандала с раздачей хлеба горожанам, пережившим блокаду.

Широкий общественный резонанс вызвала история с поздравлением блокадников, когда Хужина и Щербула, а также другие городские чиновницы прибыли к ветеранам, чтобы вручить им «символический» хлеб. На следующий день стало известно о том, что на свою PR-кампанию в СМИ администрация Керчи намерена потратить 2,7 млн руб.



Вторник, 4 февраля 2020 г. 206

Источник: Портал Информер

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