В Крыму завершает свою работу патриотический лагерь-форум (ФОТО)

Вот уже 13 лет под Евпаторией на берегу живописного озера Донузлав собираются молодые активисты из многих регионов страны.

Дело в том, что с 2 по 12 августа здесь работает союзно-патриотический лагерь-форум “Молодая Гвардия. Крым. Донузлав – 2019”.

В его программу включены лекции, военно-спортивные игры и, конечно, культурные мероприятия. В этом году в Донузлав съехалось более 100 ребят разных национальностей из Дагестана, Белоруссии, Южной Осетии, Луганской и Донецкой Народных Республик, Киргизии и т.д.

История лагеря уходит в 2006 год, когда во время совместных международных учений Sea Breeze в Донузлаве находились корабли НАТО.

Русское движение Крыма, луганчане, ветераны и активисты молодежных организаций развернули на берегу озера палатки, выступая против нахождения чужих военных кораблей в Черном море.

«Люди встали живым щитом, не пуская морской десант. Из Киева приезжали генералы с большими погонами, пытались с нами вести диалог, но у них ничего не получилось. Мы тогда решили, что надо не просто сидеть на берегу, а чем-то увлечь молодых людей. Вот и решили проводить какую-то образовательную программу», – поделился воспоминанием директор лагеря Олег Слюсаренко.

Постепенно в программу вводились лекции, встречи с интересными людьми, экскурсии и экологические акции. К слову сказать, стала традицией уборка участниками форума поселка, находящегося рядом с палаточным городком.

Гостями лагерной смены стали известные общественные и политические деятели, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Активисты молодежного движения называют себя курсантами и носят специальную ярко-красную форму. Поддержку, в том числе и финансовую, ребятам оказывает руководство городов, где они проживают.

В палаточный лагерь я пришла в непогоду, весь день лил дождь, коварный западный ветер распотрошил палатки, срывая с веревок постиранное белье. Руководство просило не снимать ребят, мол, нет той красоты и лоска, которые присутствовали в первые дни.

Но не за парадностью и высокопарными речами пришла, а посмотреть, как ребята справляются с трудностями и как проходят их будни, да, порой нелегкие. Сложные погодные условия не сломили боевой дух курсантов. Они уверенно налаживали свой быт: укрепляли мокрые палатки и сорванные порывом ветра баннеры, готовили обед. Все проходило в привычном налаженном ритме, спокойно и уверенно.

Айша приехала из Дагестана со своими друзьями: «Мы хотим всем показать, что наши девушки-мусульманки могут наравне с мужчинами путешествовать, принимать решения. В Крым мы привезли наши народные костюмы и фольклорные номера. А еще рецепты наших национальных блюд. Погода никак не повлияет на наши планы».

Александр из Луганска: «Мы очень хотели побывать в Крыму. Ребята из нашей группы все подготовленные, с палатками не один раз ходили в поход. Интересно было узнать об истории такого уникального озера, пообщаться во время лекций со сверстниками из других городов, побывать на экскурсии в городе-герое Севастополь».

12 августа состоится торжественное закрытие лагерной смены концертной программой у костра, салютом и улыбками друзей, знакомство с которыми состоялось на берегу Донузлавского озера в Крыму.



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Понедельник, 12 августа 2019 г. 185

Источник: Портал Информер