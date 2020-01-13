В Крыму загорелся СПА-комплекс

Утром 13 января произошел пожар в евпаторийском СПА-комплексе «Озеро сновидений». Было эвакуировано 59 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ в Крыму.

В ведомстве уточнили, что произошло возгорание деревянной конструкции «Японская баня» в подвальном помещении здания. «Спасатели оперативно приступили к тушению огня, которое сопровождалось сильным задымлением. Одновременно с этим спасатели провели эвакуацию людей. Было эвакуировано 4 человека из числа персонала и 55 отдыхающих», — отметили в пресс-службе.







Понедельник, 13 января 2020 г. 139

Источник: Портал Информер