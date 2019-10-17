В Крыму задержали любителя конопли

В Джанкойском районе полиция задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Ведомство сообщило, что дома у 37-летнего мужчины нашли плантацию конопли. Также садовод-любитель успел насушить 3 килограмма марихуаны.

При виде оперативников мужчина не растерялся и заявил, что выращивал коноплю и сушил ее исключительно для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупных размерах. Производителю марихуаны грозит до 10 лет колонии.







Четверг, 17 октября 2019 г. 385

Источник: Портал Информер