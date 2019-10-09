В Крыму задержали малолетних фальшивомонетчиков

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Алуште задержали подозреваемых в незаконном сбыте поддельных купюр. Как сообщает пресс-служба УМВД в Крыму, ими оказались жители Алушты 16 и 17 лет.

«На одном из интернет-сайтов они заказали поддельные банкноты номиналом 2000 рублей в количестве пяти штук. Получив их через компанию по доставке посылок, распределили между собой и решили сбыть в местах массового пребывания граждан. Целью злоумышленников стали мелкие торговые ларьки и точки общественного питания», – говорится в сообщении.

На момент задержания подростки находились под наблюдением оперативников. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны.

Следственный отдел ОМВД России по Алуште возбудил уголовное дело по данному факту. Оно было передано в следственный отдел по Алуште следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.







Среда, 9 октября 2019 г. 40

Источник: Портал Информер