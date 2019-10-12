В Крыму задержали сбежавшего виновника тройного ДТП

12 октября 2019     20
В Крыму задержали сбежавшего виновника тройного ДТП

7 октября на автодороге Ялта–Севастополь произошло ДТП с участием трех транспортных средств.“Водитель автомобиля “ВАЗ-21103” не выбрал безопасную скорость для движения, не учел погодные условия, в результате чего допустил столкновение с автомобилем “Мерседес-Бенц AXOR”, двигавшимся по трассе по направлению от Севастополя в сторону Ялты. ВАЗ при этом отбросило на автомашину “Черри Амулет”, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля “Черри” 1983 года рождения. С предварительным диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга” пострадавшая была госпитализирована”, – отметили в пресс-службе МВД Крыма.В нарушение установленных правил водитель автомобиля ВАЗ покинул место ДТП. 9 октября он был задержан сотрудниками ГИБДД.
В отношении 57-летнего жителя Ялты составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ – “оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния”.Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.



Суббота, 12 октября 2019 г. 255

Источник: Портал Информер

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