В Крыму задержаны шесть участников террористической ячейки

На официальном сайте Южного военного окружного суда появилось сообщение об оглашении приговора по уголовному делу в отношении Алиева Муслима Нуриевича, Бекирова Инвера Небиевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ, Сирука Вадима Андреевича, Алимова Рефата Маметовича, Джеппарова Арсена Бормамбетовича, Куку Эмира-Усеина Кемаловича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ.

«Установлено, что Алиев и Бекиров в сентябре 2015 г. организовали на территории г. Ялты и г. Алушты Республики Крым деятельность структурного подразделения запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в состав которой входили Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров.

Алиев и Бекиров, являясь руководителями указанного подразделения данной организации, а Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров – ее членами, до их задержания осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

При этом Алиев и Бекиров вырабатывали, определяли и корректировали планы, цели и задачи участников террористической организации, организовывали и проводили конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии и материалов партии «Хизб ут-Тахрир», распространению ее идей среди местного населения и вербовке новых лиц.

Алимов, Джеппаров, Куку и Сирук, в свою очередь, являясь членами указанной террористической организации, распространяли идеи организации среди местного населения и склоняли других лиц к участию в ее деятельности.

Кроме того, Алиев и Бекиров, как организаторы подразделения партии «Хизб ут-Тахрир», возложили на Куку и Сурука обязанность создать свои группы учеников и обучать их идеологии указанной террористической организации.

Так, 18 сентября и 5 октября 2015 г. Алиев и Бекиров в сторожевом помещении школы в г. Ялта Республики Крым провели собрание, в ходе которого спланировали дальнейшую террористическую деятельность.

19 октября и 8 ноября 2015 г. Бекиров в том же помещении организовал и провел собрания с участием членов данной террористической организации Алимовым и Джеппаровым по изучению идеологии «Хизб ут-Тахрир».

Во время указанных собраний и занятий проводилась идеологическая обработка присутствующих, прививались специальные знания, агитационные навыки, изучалась печатная продукция, в результате чего у участвующих формировалась устойчивая идеологическая зависимость от организации «Хизб ут-Тахрир» и мотивация на достижение преследуемых ею целей.

Однако свои действия Алиев, Бекиров, Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров довести до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам в связи с их задержанием сотрудниками правоохранительных органов.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на срок:

– Алиеву М. Н. 19 лет;

– Бекирову И. Н. 18 лет;

– Сируку В. А. 12 лет;

-Алимову Р. М. 8 лет;

-Джеппарову А. Б. 7 лет;

-Куку Э. К. 12 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Апелляционный военный суд», — говорится на сайте суда.

Источник: Портал Информер