В Крыму задержан полицейский, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом

6 января 2020     41
В Крыму задержан полицейский, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК. Установлено, что поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина пгт. Первомайское совершил наезд на троих пешеходов – мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения.

В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений сегодня скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
Проводится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления.

“Медицинское освидетельствование, проведенное в медучреждении, показало, что водитель, согласно первичным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам проводимой проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения: он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты его непосредственные руководители”, – добавили в пресс-службе крымской полиции. 

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.



Понедельник, 6 января 2020 г. 85

Источник: Портал Информер

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