В Крыму занесло снегом дорогу на Ай-Петри

Госпредприятие «Крымавтодор» вывело технику на расчистку дороги на Ай-Петри от снега. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«ГУП «Крымавтодор» приступил к очистке автомобильной дороги со стороны Ялты на плато Ай-Петри в связи с ухудшением погодных условием и выпадением осадков – снега», – говорится в сообщении.
Расчистка снега ведется с помощью спецтехники. На дорогу высыпали 10 тонн песко-соляной смеси. В пресс-службе добавили, что дорога на плато Ай-Петри закрыта со стороны Ялты и Бахчисарая для всех транспортных средств, кроме автомобилей с повышенной проходимостью категории М1 (полноприводные).
Накануне госпредприятие «Крымавтодор» нанесло противогололедную смесь на дороги на двух крымских перевалах и в Добровской долине. Всего к зиме госпредприятие закупило 43 тысячи тонн инертных материалов.
Вторник, 3 декабря 2019 г. 387
Источник: Портал Информер