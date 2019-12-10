В Крыму идет борьба с коррупцией

Ущерб бюджетам Крыма и Севастополя по коррупционным преступлениям составил в 2019 году около 40 млн рублей. Об этом в интервью Крыминформу сообщил исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

«Общий ущерб по коррупционным преступлениям с начала этого года в Республике Крым и Севастополе составил почти 40 млн рублей. Мы активно используем такую форму возмещения бюджетных средств как наложение ареста на имущество фигурантов уголовных дел. Добровольно возмещено в ходе предварительного следствия 2,4 млн рублей, арестовано имущества на сумму более 102 млн рублей», – сообщил Терентьев.

Он также отметил, что с начала года было возбуждено 187 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности.

«Значительная их доля связана с фактами взяточничества и коммерческого подкупа – примерно 48% всех дел. Значительное число также связано с хищением имущества с использованием служебного положения –около 24%, преступления против интересов государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 25,7% выявляемых преступлений», – добавил он.

Терентьев также уточнил, что около 15% от всех коррупционных дел возбуждено в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Я считаю, что это большой процент. В абсолютных цифрах – это 30 преступлений, совершенных сотрудниками различных правоохранительных структур: МВД – 20 дел, ФСИН – пять дел, ФТС – два дела», – добавил он.

В качестве примеров, Терентьев назвал задержание по подозрению во взяточничестве нескольких высокопоставленных сотрудников отдела по вопросам гражданства ялтинского управления МВД, дело о взяточничестве, возбужденного в отношении бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» Ирины Бахлины и расследование коррупционного дела бывшей главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой. В настоящее время производство завершено по 121 уголовному делу коррупционной направленности.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 152

Источник: Портал Информер