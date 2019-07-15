В Крыму из-под земли зазвучала рок-музыка

Оркестр крымской филармонии решил поэкспериментировать с уникальной акустикой одной из красивейших пещер Европы — Мраморной.Причем подобрав для этого нехарактерный репертуар — хиты AC/DC, Nirvana и Queen. От того, что получилось, кажется, даже сами музыканты пришли в восторг.

Концерт был уникальным: музыканты не использовали никаких ударных или гитар. А само выступление прошло на глубине 40 метров.