В Крыму изъяли большую партию контрафактного товара

8 октября 2019     8
В Крыму изъяли большую партию контрафактного товара

В ходе рейда в Керчи и Феодосии сотрудниками Крымской таможни и МВД были выявлены 526 единиц контрафактной одежды. Об этом сообщает пресс-служба таможни. Весь товар – изъяли.“Среди товаров, выявленных контролирующими органами, – спортивные костюмы, куртки, футболки, шорты и другие предметы одежды. Вся спортивная одежда была маркирована известными товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Reebok. Документы, подтверждающие законность нанесения известных товарных знаков на продукцию, у предпринимателей отсутствовали”, — сообщают таможенники.Весь изъятый товар направлен на экспертизу, для оценки ущерба, нанесенного правообладателям марки. В зависимости от его суммы будет решаться вопрос о привлечении владельцев контрафакта к ответственности.


Вторник, 8 октября 2019 г. 293

Источник: Портал Информер

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