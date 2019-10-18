В Крыму изъяли девять килограмм марихуаны

Крымские полицейские в рамках расследования уголовного дела провели обыск в домовладении жителя Сакского района, где обнаружили почти девять килограммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Стражами порядка проведен обыск в частном домовладении одного из жителей Сакского района, которое находится на окраине села. В результате оперативно-следственных мероприятий в двух подсобных помещениях было обнаружено более 8,9 килограммов марихуаны. Эта масса, согласно действующему законодательству, относится к крупному размеру», – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что обыск в домовладении мужчины был проведен в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении задержанных в Симферополе наркосбытчиков.

«В рамках расследования уголовного дела, связанного со сбытом наркотиков в Симферополе, полицейскими была раскрыта цепочка распространения запрещенных веществ в ряде населенных пунктов полуострова. После задержания наркосбытчиков, которое было проведено в крымской столице, оперативники вышли на источник происхождения партий марихуаны», – отметили в полиции.

В отношении ранее судимого 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотиков в крупных размерах. В настоящее время мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.







Пятница, 18 октября 2019 г. 461

Источник: Портал Информер