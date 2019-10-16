В Крыму изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Крымские полицейские провели серию спецопераций, в ходе которых изъято несколько крупных партий синтетических наркотиков общим весом более двух килограмм. Как передаёт пресс-служба МВД по Республике Крым, наркотики изъяли у иностранного гражданина, организовавшего их продажу на территории полуострова.

«Полицейские установили, что в нескольких городах Крыма осуществлялся сбыт синтетических наркотиков через сеть тайников. Контакт покупателя и продавца всегда происходил только дистанционно через электронные системы коммуникации. В результате оперативных комбинаций, организованных в городах Саки и Симферополь, крымские полицейские задержали организатора криминальной схемы по транспортировке, хранению, расфасовке и сбыту через интернет запрещенных веществ на территории Крымского полуострова.

Установлен и задержан 46-летний иностранный гражданин, в отношении которого собрана доказательная база о причастности к созданию более чем 150 тайников с наркотиками в нескольких населенных пунктах полуострова», – говорится в сообщении.

Полицейские провели обыск на съемной квартире, расположенной в Симферополе, в которой задержанный хранил и расфасовывал наркотические средства. В ходе обыска были обнаружены и изъяты пакеты, пищевые контейнеры и пластиковые колбы с несколькими видами запрещенных веществ: N-метилэфедрон, мефедрон, метамфетамин, а также рядом других наркотических веществ.

«Общая масса изъятых у мужчины наркотических средств и психотропных веществ, включая изъятые из тайников на улицах, превышает два килограмма, что, согласно действующему законодательству, для этих видов веществ составляет особо крупный размер. Согласно существующим критериям оценки, благодаря усилиям полицейских во дворы и на улицы не попало несколько десятков тысяч средне-разовых доз различных видов наркотиков», – добавили в МВД.

В полиции отметили, что в квартире, кроме наркотиков, полицейские обнаружили большое количество упаковочных материалов, двустороннего скотча и изоленты. Также у задержанного изъяли мобильный телефон, в котором хранилась переписка, относящаяся к незаконному обороту наркотиков, фотографии мест закладок, сделанных на улицах городов, а также банковские карты с большими суммами на счетах, поступившими за короткий период времени.

Полицейские считают мужчину основным организатором преступления. В отношении него возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом. В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу.







Среда, 16 октября 2019 г. 1524

Источник: Портал Информер