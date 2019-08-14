В Крыму ищут близнецов, монашек и усатых моряков

14 августа 2019     9
В Крыму ищут близнецов, монашек и усатых моряков


Команда режиссера Светланы Дружининой снова возвращается в Крым, чтобы закончить съемки нового фильма «Гардемарины-4».

Напомним, что весной команда Дружининой уже снимала в Крыму. Теперь настало время возвращения на полуостров.

“Съемки на полуострове начнутся в 20-тых числах августа. На киноплощадке будут работать Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян и другие артисты, – сказала Вероника Бусукова, pr-менеджер фильма «Гардемарины – 4».

Киногруппа будет работать в окрестностях Ялты, где займется подводными сюжетами, а затем команда Дружининой приедет в Севастополь.

“В Севастополе будем снимать очень красочные эпизоды на борту корабля, который специально построили для этого фильма”, – сказала Вероника Бусукова.

В крымских съемках хорошо проявила себя актриса Анна Семенович, игравшая легкомысленную жену престарелого военного. Но она не приедет в Крым, ведь все эпизоды с ее участием уже отсняты.

Сейчас же идет работа по подбору желающих участвовать в массовых сценах.

Соцсети забиты объявлениями: «На х/ф «Гардемарины» требуются близнецы! Занятость весь сентябрь, минимум 10 смен», «Гардемарины возвращаются! Ищем моряков от 18 до 50 лет с хорошими физическими данными на небольшие эпизоды. Занятость весь сентябрь (минимум 10 смен). Усы и длинные волосы приветствуются», «Требуются монашки. Все съемки будут проходить в Севастополе!».

Напомним, что «Гардемарины-4» – это история новых приключений гардемаринов и их детей. Вся команда, как и заведено, дружно помогает императрице Екатерине II выйти из весьма непростого положения, которое создал ее непутевый внебрачный отпрыск.


Среда, 14 августа 2019 г. 2052

Источник: Портал Информер

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