В Крыму и Севастополе сохранится теплая погода

В начале рабочей неделе на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Без значительных осадков. Ночью и утром в степных и прибрежных районах Крыма вероятны туманы. Температура воздуха составит ночью 6…11°, на южном и восточном побережье 12…15; днем 19…24°. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Роскачество дало советы на случай кражи смартфона Специалисты Роскачества рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 21 …



В Крыму и Севастополе сохранится теплая погода В начале рабочей неделе на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Без значительных осадков. Ночью и утром в степных и прибрежных …



Где в Севастополе отключат свет (СПИСОК АДРЕСОВ) По данным пресс-службы ООО «Севастопольэнерго», для обеспечения безопасного производства работ в понедельник, 21 октября, в части Севастополя будет прекращена подача …



Губернатор сирийского Тартуса приедет в Севастополь в ноябре Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад приедет в Севастополь на День народного единства. По информации врио губернатора Севастополя Михаила …

