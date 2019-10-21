В Крыму и Севастополе сохранится теплая погода

В начале рабочей неделе на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Без значительных осадков. Ночью и утром в степных и прибрежных районах Крыма вероятны туманы. Температура воздуха составит ночью 6…11°, на южном и восточном побережье 12…15; днем 19…24°. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Севастополь
21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 18…20°.
22 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.
23 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.
Симферополь
21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 21…23º.
22 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем 21…23°.
23 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем 21…23°.
ЮБК
21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 21…23°.
Керчь
21 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха 18…20°.
Понедельник, 21 октября 2019 г. 31
Источник: Портал Информер