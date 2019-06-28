В Крыму ликвидировали подпольную сеть казино

28 июня 2019     24
В Крыму ликвидировали подпольную сеть казино

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации сети подпольных казино в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«В ходе расследования следственными органами Следственного комитета России по Крыму уголовного дела об организации и проведении азартных игр в городе Керчи возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которые соединены в одно производство», – говорится в сообщении.

По данным следствия, на территории Крыма было создано преступное сообщество, которое проводило азартные игры на игровом оборудовании и через интернет. 

«По предварительным данным, сумма ущерба в результате совершенного преступления составила более 1,5 миллионов рублей. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что УФСБ по Республике Крым и Севастополю раскрыло деятельность подпольных игровых клубов в Керчи и Севастополе, которые функционировали под видом компьютерных клубов. В общей сложности было задержано 14 подозреваемых.

Источник: Портал Информер

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