В Крыму ловят украинских шпионов

20 января 2020     9
В Крыму ловят украинских шпионов

Крымчанина Ивана Яцкина обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

«По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», – уточнил Полозов и дополнил, что материалы  дела находятся под грифом «совершенно секретно».

В середине октября Иван Яцкин доставлен в Москву, сейчас он пребывает в СИЗО «Лефортово».

По словам адвоката, обвиняемый — многодетный отец, страдающий рядом заболеваний, в ближайшие недели у него родится еще один ребенок. 


В Севастополе задержана подозреваемая в государственной измене гражданка России. Об этом  29 ноября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, женщина была завербована украинскими спецслужбами.

По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. 

 



Понедельник, 20 января 2020 г. 833

Источник: Портал Информер

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