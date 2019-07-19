В Крыму машина зависла над обрывом и могла упасть в пропасть

18 июля крымские спасатели оказали помощь водителю, автомобиль которого завис над обрывом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

“В 22:03 поступило сообщение, что на улице Черноморская в пгт Курортное городского округа Феодосия водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser на крутом повороте не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался зависшим передней частью над обрывом глубиной несколько метров”, – рассказали в МЧС.

Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что в автомобиле находился только водитель, а девушка-пассажир, которая самостоятельно покинула транспортное средство и в медицинской помощи не нуждается.

Сотрудники чрезвычайного ведомства провели необходимый комплекс противопожарных мероприятий и произвели фиксацию автомобиля.

“Далее спасатели с помощью лебедки эвакуировали автомобиль на проезжую часть”, – отметили в МЧС.