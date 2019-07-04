В Крыму может появиться независимый сервис бронирования билетов и гостиниц

В ближайшее время в Крыму могут появиться независимые от внешних влияний сервисы бронирования авиабилетов и отелей. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, комментируя ограничение предложений рядом сервисов по бронированию мест размещения на полуострове.

Напомним, что сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, что следует из данных на сайтах туристических поисковиков. Кроме того, одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прекратила продажу билетов в Крым.