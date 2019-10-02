В Крыму можно отдохнуть за 300 рублей в сутки

Несколько крымских городов вошли в перечень мест, где можно отдохнуть осенью менее чем за 500 рублей в сутки. Об этом информирует портал Tvil.ru. Самым “дешевым” городом в Крыму оказался Севастополь (300 рублей за 24 часа). Затем следует Евпатория – 360 рублей, Симферополь и Феодосия – 400 рублей.

“Список городов составлен по данным оплаченных заявок (броней) на мини-отели с суточной ценой до 500 рублей на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года. В список не вошли хостелы и гостевые дома”, — пишет ресурс. Также в данный список вошли: Сочи, Геленджик, Красноярск, Москва, Пятигорск и Екатеринбург.





Среда, 2 октября 2019 г. 455

Источник: Портал Информер