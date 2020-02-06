В Крыму мошенники распространяют поддельные вакцины от коронавируса

6 февраля 2020     17
В Крыму мошенники распространяют поддельные вакцины от коронавируса

В сетях появились сообщения:

Огромная просьба поделиться этой информацией! В Феодосии начали продавать поддельные вакцины от коронавируса! На этот крючок попалось около 100 человек.

Продажа осуществлялась через Интернет, аферисты рассказывали людям, что в Крыму уже есть два случая заражения коронавирусом, только официально это подтверждать запрещено! В разделе описания было указано, что «чудо-вакцина» разработана лучшими Британскими специалистами и что официально продажа не может осуществляться с целью избегания паники.

Также аферисты пугали своих покупателей, что у них осталось очень мало времени, делая акцент на том, что вакцины уже почти не осталось. Эти нелюди хотели за один препарат 7000 рублей, указывая что это необходимо каждому члену семьи.
Будьте бдительны, так симптомами коронавируса очень схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома.

Пожалуйста проверяйте информацию и советуйтесь со специалистами!

Жулики не дремлют, пользуются ситуацией сложившейся с пандемией коронавируса. “Кому война – кому мать родная”.



Среда, 5 февраля 2020 г. 610

Источник: Портал Информер

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