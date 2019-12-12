В Крыму надеются на то, что открытие ж/д сообщения позволит снизить цены на товары

Запуск грузового железнодорожного сообщения в Крым станет одним из факторов снижения цен на продукты. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” в Симферополе рассказал заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев.

По словам замминистра, не стоит ожидать быстрого снижения цен.

“После запуска грузовые поездов по Крымскому мосту цены снизятся, но не стоит ожидать этого сразу. Мы больше говорим о влиянии этого фактора на развитие конкуренции, за счет которой цены и будут снижаться”, – сказал он.

Латышев также отметил, что часто слышит жалобы на то, что с открытием грузового сообщения по автомобильной части Крымского моста цены не снизились. Но это не так.

“Если присмотреться к динамике цен в течение года, то становится понятно, что снижение есть. Мы ушли в первую очередь от скачков, связанных с погодными условиями, такая тенденция была обычно в феврале. Также мы устранили скачки цен из-за нестабильной работы паромной переправы. Это было из-за того, что весь основной поток транспорта шел к нам через нее, и нагрузка была сумасшедшая”, – сказал Латышев.

Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием главы государства.

Первый состав с пассажирами проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург – Севастополь.

Напомним, что по данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами.

Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва.

Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года.

Автодорожную часть Крымского моста также открывал президент России Владимир Путин. 15 мая 2018 года он лично проехал за рулем грузовика «КамАЗ» в автоколонне со строителями транспортного перехода. Движение для всех автомобилей было запущено 16 мая 2018 года в 5.25.

Грузовые поезда запустят по Крымскому мосту в июне 2020 года.







Четверг, 12 декабря 2019 г. 1765

Источник: Портал Информер