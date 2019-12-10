В Крыму назвали абсурдной резолюцию Генассамблеи ООН

10 декабря 2019     19
В Крыму назвали абсурдной резолюцию Генассамблеи ООН

Резолюция Генассамблеи ООН по “проблеме милитаризации” Крыма абсурдна по сути. Об этом  РИА Новости заявил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Альберт Кангиев.

“Это все абсурдные суждения. Разоружать полуостров никто не будет, потому что Россия должна защищать себя и свои законные территории”, — сказал он.

Он также отметил, что мировая общественность поступательно меняет мнение по отношению к Крыму.

“В один момент этого произойти не может. Показательно то, что эволюционные процессы в действии”, — подчеркнул Кангиев.

Напомним, что 8 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по “проблеме милитаризации” Крыма, а также части Черного и Азовского морей.

В документе требуют от России вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями.

За резолюцию проголосовали 63 страны, 19 проголосовали против, 66 стран воздержались.

 



Вторник, 10 декабря 2019 г. 144

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сайт «Миротворец» закроет свои серверы
Сайт «Миротворец» закроет свои серверы

Сайт «Миротворец» закроет свои серверы 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале сайта. В сообщении указывается, …


В Крыму назвали абсурдной резолюцию Генассамблеи ООН
В Крыму назвали абсурдной резолюцию Генассамблеи ООН

Резолюция Генассамблеи ООН по “проблеме милитаризации” Крыма абсурдна по сути. Об этом  РИА Новости заявил председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений …


Севастопольская Федерация ММА успешно выступила на кубке «Торнадо»
Севастопольская Федерация ММА успешно выступила на кубке «Торнадо»

8 декабря Севастопольская федерация ММА приняла участие в кубке «Торнадо» по борьбе грэпплингу. Наших спортсменов секундировал и помогал побеждать тренер …


В Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Севастополе стало больше заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. За минувшую неделю диагноз ОРВИ поставили 1 946 жителям города. В …


Вести Севастополь 10.12.2019
Вести Севастополь 10.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – На склонах западно-балаклавского карьера начали высаживать деревья. В чём уникальность технологии? – Торговый центр на пятом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты