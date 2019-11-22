В Крыму назвали российский нацпроект «Жилье и городская среда» невыполнимым!

В министерстве строительства и архитектуры Республики Крым пояснили, почему отказались подписывать соглашение о реализации своей части нацпроекта «Жилье и городская среда» с федеральным Минстроем. О том, что власти полуострова не подписали соглашение, стало известно на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта в начале ноября.

Заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Максим Скорин в ответ на запрос РБК пояснил, что не подписал соглашение «в связи с существующими разногласиями» по показателям ввода жилья, указанного в нацпроекте, которые предусматривают «завышенные объемы ввода в эксплуатацию жилья на территории республики».

Заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым

Максим Скорин

Власти Крыма запланировали построить с 2019 до 2024 года более 3,5 млн кв. м жилья, из которых около 2 млн кв. м будет приходиться на многоквартирные жилые дома.

К 2024 году показатель ввода должен составить 650 тыс. кв. м жилья в год. Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м.

«Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин», — отмечает Скорин.

Основной причиной он называет предусмотренный законодательством переход с 1 июля 2019 года на проектное финансирование объектов долевого строительства. Скорин обращает внимание на отсутствие конкуренции в банковской сфере: на территории Крыма аккредитованы для предоставления проектного финансирования всего два банка — РНКБ и АБ «Россия».

По мнению минстроя Крыма, указанные факторы требуют адаптации застройщиков к новым условиям и могут привести к сокращению количества застройщиков и удорожанию 1 кв. м жилья в регионе.

Минстрой Крыма еще в феврале направил свой вариант по корректировке нацпроекта, «предусматривающий более плавную динамику увеличения объемов» строительства жилья, но не получил ответа, отмечает Скорин.

В пресс-службе Минстроя пояснили, что сейчас продолжаются консультации с регионами, не подписавшими соглашения по нацпроекту.

«В среду, 20 ноября, например, была встреча с Петербургом. Надеемся, что со всеми придем к консенсусу», — сообщила представитель Минстроя.

Кроме Крыма соглашение с Минстроем отказались подписывать еще четыре региона — Санкт-Петербург, Пермский край, Астраханская область и Еврейская автономная область.

Вице-премьер Виталий Мутко на заседании проектного комитета 8 ноября распорядился провести встречи с властями всех регионов и, если они не смогут обосновать причину отказа подписания соглашения, пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «как госплан».

Показатель ввода жилья в Крыму на этот год — 926 тыс. кв. м, в региональном проекте — 5,252 млн кв. м.

Скорин указывает на то, что за девять месяцев этого года в республике построено 359,4 тыс. кв. м жилья, что на 12,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время в России за девять месяцев возведено на 6,9% больше жилья.

«Данный факт подтверждает невозможность достижения на территории Республики Крым показателей по вводу жилья, установленных федеральным проектом», — уверен Скорин

Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, на территории Крыма действует 53 разрешения на строительство жилья общей площадью 593 тыс. кв. м. Из них привлекать деньги дольщиков по новым правилам можно для 76% проектов. Через эскроу-счета в республике продается 117 тыс. кв. м жилья.

Источник: Портал Информер