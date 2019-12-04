В Крыму названы имена шести министров правительства республики

Глава Крыма Сергей Аксёнов представил шесть министров обновленного состава Совмина республики, отобранных по результатам конкурса «Твое правительство». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня подписал указы о назначении шести министров. Среди них как действующие главы министерств, так и новые лица. Это министр имущественных и земельных отношений Анна Владимировна Анюхина, транспорта Сергей Васильевич Карпов, культуры Арина Вадимовна Новосельская, строительства и архитектуры Михаил Михайлович Храмов.
На пост министра экономики назначен Дмитрий Иванович Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики. Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Васильевна Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию», – написал Аксёнов.
По его словам, претенденты «показали высокий уровень компетентности» и «высказали ряд интересных идей и предложений».
«Участникам, которые не стали победителями, но показали достойные результаты, будет предложено войти в резерв управленческих кадров республики», – отметил глава Крыма.
Остальные члены правительства будут представлены 5 декабря.
Напомним, что 27 сентября Сергей Аксёнов объявил масштабный конкурс, победители которого займут кресла в новом правительстве республики.
Конкурс состоял из трех этапов: подача документов, тестирование и собеседование с главой Крыма. Документы приняли у 117 человек, по результатам тестирования их осталось 84.
В конце ноября власти представили зачетную таблицу после трех этапов конкурса, в которой были указаны оценки кандидатов в министры. Оценка складывается из трех показателей: заполненная анкета, результаты тестирования и эссе.
Назначенные министры лидировали в списках кандидатов на соответствующие должности: Новосельская набрала 261 балл, Карпов – 250, Анюхина – 246, Шеряко – 231, Лаврик – 224, а Храмов – 205.
Валентина Лаврик до назначения министром работала директором Симферопольской академической гимназии. Учитель украинского языка и литературы, русского языка и литературы высшей категории, учитель-методист. Заслуженный учитель Крыма.
Дмитрий Шеряко начал работать в должности замминистра финансов республики с июля 2019 года, до этого в разных должностях трудился в налоговой службе – сначала в Симферопольском районе, затем в Симферополе.
Михаил Храмов возглавил министерство строительства и архитектуры Крыма в конце декабря 2018 года. До назначения на эту должность, Храмов четыре года работал в правительстве Севастополя на разных должностях.
Сергей Карпов стал министром транспорта республики в октябре 2018 года. До этого чуть меньше года он руководил Госкомитетом дорожного хозяйства Крыма. В республику Карпов приехал из Санкт-Петербурга, где руководил территориальным управлением госкомпании «Российские автомобильные дороги».
Анна Анюхина была назначена на должность министра имущественных и земельных отношений РК в июле 2015 года. Анюхина пришла на этот пост из администрации Симферополя, в которой работала с 2010 по июнь 2015 года на разных должностях.
Арина Новосельская бессменно руководит министерством культуры Крыма с февраля 2014 года – после назначения Сергея Аксёнова премьер-министром в дни Крымской весны.
Источник: Портал Информер