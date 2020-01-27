В Крыму названы самые редкие имена новорожденных в 2019 года

27 января 2020     15
В Крыму названы самые редкие имена новорожденных в 2019 года

Глава отдела по регистрации рождений Симферополя Людмила Назаренко назвала наиболее популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Среди необычных мужских имен названы в частности Клауд, Дакш и Мэдэлин, женских – Кетеван, Джансу и Рано.

«Самыми популярными именами, которыми называли детей при регистрации рождения в 2019 году, стали мужские имена: Михаил, Александр, Максим, Иван, Кирилл, Дмитрий, Никита, Егор, и женские: Мария, София, Анна, Анастасия, Полина, Милана, Дарья, Кристина, Виктория и Арина. Редко детей нарекали мужскими именами: Клауд, Орхан, Маргар, Дакш, Сальман, Айказ, Мэдэлин, и женскими: Данника, Кетеван, Данэлия, Джансу, Ляле, Лаурика, Рано», – сказала Назаренко.

Всего 2019 году в Симферополе было зарегистрировано рождение 60 двойняшек. А в этом году в крымской столице на свет появились уже 2 тройни, что стало редким событием за последние годы.

Всего в прошлом году сотрудники отдела регистрации рождений города Симферополя составили более 6,3 тысяч записей актов гражданского состояния. Больше всего зарегистрировано актов о рождении – более 5,6 тыс и об установлении отцовства – 697. Также за этот период в крымской столице было составлено 30 актов об усыновлении детей.



Понедельник, 27 января 2020 г. 1483

Источник: Портал Информер

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