В Крыму назначили главу комитета по молодежной политике

18 декабря 2019     13
В Крыму назначили главу комитета по молодежной политике

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил Сергея Селимова главой нового комитета молодежной политики Крыма. Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Принять Селимова Сергея Серверовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым», – говорится в тексте указа.

18 октября Сергей Аксёнов анонсировал появление нового комитета по делам молодежи, который начнет свою деятельность с 1 января 2020 года. Он будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан.

В составе комитета будут действовать управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, управление по организации работы с нормативно-правовыми документами, управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов и другие.

Справка:

Сергей Селимов был членом Молодежного общественного совета в Евпатории и занимал должность руководителя направления культуры и творчества молодежного актива Республики Крым.



Среда, 18 декабря 2019 г. 119

Источник: Портал Информер

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