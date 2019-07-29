В Крыму насчитали 17 утопленников

29 июля 2019     22
В Крыму насчитали 17 утопленников

По данным пресс-службы МЧС РК, за минувшие сутки спасатели дважды привлекались к спасению туристов, которые нуждались в срочной эвакуации из воды.

«На берег был эвакуирован мужчина, который заплыл в море на расстояние 400 метров от береговой линии. Мужчина, 1970 года рождения, в медицинской помощи не нуждался», — сообщил министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.

Всего с начала года зафиксировано 30 инцидентов на воде, в которых погибли 17 человек.

«Для обеспечения безопасности отдыхающих также открыт дополнительный пост «КРЫМ-СПАС» в селе Уютное Сакского района. На пляжах Алушты, Ялты, Феодосии спасатели проводят профилактическую работу с туристами, в Судакском и Бахчисарайском районах патрулирование ведется как на оборудованных пляжах, так и в труднодоступных участках прибрежной зоны», — подытожили в ведомстве.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 17

Источник: Портал Информер

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