В Крыму находятся представители Центра гражданских инициатив из США

8 сентября 2019     22
В Крыму находятся представители Центра гражданских инициатив из США

В севастопольском медиацентре состоялась пресс-конференция заместителя секретаря партии “Единая Россия” Инны Гончаровой. Она отметила, что вместе со своей семье уже проголосовала на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя.

Инна Гончарова также призвала всех севастопольцев придти на избирательные участки и проголосовать за будущее Севастополя, достойную жизнь и дальнейшее развитие города. Она заявила, что на избирательных участках многолюдно, севастопольцы активно голосуют на выборах. 

Инна Гончарова дополнила, что она уверена в том, что севастопольцы сделают правильный выбор.

Сергей Горбачев заметил, что в Крыму находятся представители Центра гражданских инициатив из США. Однако подчеркнул, что их приезд не связан с выборами, так как их цель заключается в исследовании мнения крымчан по отношению к событиям 2014 года.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 955

Источник: Портал Информер

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