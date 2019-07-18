В Крыму началась экспедиция по поиску затонувших кораблей

В Крыму стартовала совместная подводная экспедиция Черноморского флота и специалистов Поискового движения России по поиску мест гибели советских кораблей в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«Подводная экспедиция в Крыму проводится в акватории моря и на полуострове в два этапа: первый продлится до 26 июля, второй — «Аджимушкай-2019» — пройдет с 29 июля по 13 августа на территории Аджимушкайской каменоломни в Керчи», — сказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
В ходе экспедиции планируется найти и поднять фрагменты вооружения и военной техники времён войны с глубины до 60 метров.
Руководитель экспедиции – представитель Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский.
От Черноморского флота в экспедиции задействовано малое гидрографическое судно ГС-402.
Источник: Портал Информер
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