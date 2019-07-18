В Крыму началась экспедиция по поиску затонувших кораблей

В Крыму стартовала совместная подводная экспедиция Черноморского флота и специалистов Поискового движения России по поиску мест гибели советских кораблей в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Подводная экспедиция в Крыму проводится в акватории моря и на полуострове в два этапа: первый продлится до 26 июля, второй — «Аджимушкай-2019» — пройдет с 29 июля по 13 августа на территории Аджимушкайской каменоломни в Керчи», — сказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

В ходе экспедиции планируется найти и поднять фрагменты вооружения и военной техники времён войны с глубины до 60 метров.

Руководитель экспедиции – представитель Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский.

От Черноморского флота в экспедиции задействовано малое гидрографическое судно ГС-402.