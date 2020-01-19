В Крыму начали строить скоростные суда на подводных крыльях

Судостроительный завод “Море” в крымском поселке Приморский под Феодосией приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях для пассажирских перевозок, завершение строительства планируется к 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики республики Крым.

В ноябре 2019 года глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что завод “Море” в июне заключил договор с судостроительным заводом “Вымпел” (Рыбинск, Ярославская область) на выполнение работ по строительству двух пассажирских судов на подводных крыльях “Комета-120М”.

“Акционерное общество “Судостроительный завод “Море” выполняет строительство двух морских скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Завершение строительства и передача заказчику судов запланированы к началу сезона 2021 года”, – сообщили в пресс-службе.







Воскресенье, 19 января 2020 г. 206

Источник: Портал Информер