В Крыму начался отопительный сезон

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил включить отопление в социальных объектах республики. Теплоноситель начнут подавать в течение трех дней.

«Дал поручение запустить систему теплоснабжения для учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым уже рекомендовало муниципальным образованиям принять соответствующие распоряжения. Большинство школ, детских садов, больниц и других социальных объектов должно быть обеспечено теплом в течение трех дней», – написал Аксёнов на своей странице ВКонтакте.

Он уточнил, что решение о начале отопительного сезона вызвано просьбами родителей.

«Согласно общим нормам и требованиям, отопительный сезон начнется после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице опустится ниже 8 градусов. Вместе с тем считаю, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений. Об этой необходимости говорят и родители детей, и руководители вышеупомянутых учреждений», – добавил Аксёнов.

По его мнению, такой шаг позволит создать оптимальные температурные условия для обучения детей, снизить риск простудных заболеваний, ускорить процесс выздоровления больных, создать комфортные условия для работы персонала.

Месяц назад социальные объекты Крыма были подготовлены к отопительному сезону на 97%. При этом готовность жилого фонда составляла 75%.

Симферополь, где расположено большинство республиканских объектов здравоохранения, уже почти полностью готов к отопительному сезону.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 469

Источник: Портал Информер